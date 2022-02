„Die Lage am Wiener Neustädter Bahnhof ist ernst!“

Nach blutigen Revierkämpfen rivalisierender Jugendbanden in Wiener Neustadt wurde, wie berichtet, der Ruf nach einem Polizeiwachzimmer auf dem Bahnhofsareal wieder laut. SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger startete eine Petition dafür und wandte sich in der Causa jetzt direkt an Innenminister Gerhard Karner.