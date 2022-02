Viele Junge litten in Pandemie unter Platznot

Eine qualitative Erhebung der Armutskonferenz beleuchtet die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Leben von jungen Menschen, die in Österreich von Armut betroffen oder potenziell bedroht sind. Der in Rudolfsheim-Fünfhaus ansässige Verein tritt als Dachorganisation von 40 Mitgliedsorganisationen für die Sichtbarkeit der Armutsproblematik ein. In der vom Sozialministerium beauftragten Studie wurden im Mai 2021 Fokusgruppen befragt.