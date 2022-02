Snowboarderin Zerkhold: „Bitteres Ende“ beim Debüt

Im Mixed-Bewerb am Samstag hat sie einen weiteren Einsatz. „Die Jungs sind alle total gut drauf. Ich hoffe, wir können zeigen, was wir drauf haben. Ich freue mich aber auch auf die zwei Tage Pause. Es ist schon viel los bei den Olympischen Spielen, es ist ein Stress in den Tagen vor dem Bewerb.“ Am Donnerstag will die aus Scheibbs stammende Absolventin der Skiakademie Schladming die Männer um Seriensieger Alessandro Hämmerle in deren Einzel-Rennen (Achtelfinale ab 7 Uhr) anfeuern und dem dreifachen Olympiasieger Shaun White auf der am Nebenhang aufgebauten Halfpipe zusehen.