1:1 bei Burnley - nächster Rückschlag für ManUtd!

Manchester United hat den zweiten Rückschlag in Folge kassiert! Die „Red Devils“ kamen am Dienstagabend im Auswärtsspiel der 24. Runde der englischen Premier League bei Schlusslicht Burnley über ein 1:1 nicht hinaus - und das nur vier Tage nach dem Out in der 4. Runde des FA-Cups gegen den Zweitligisten Middlesbrough (7:8 im Elfmeterschießen). Cristiano Ronaldo und Co. fielen in der Tabelle hinter West Ham United (1:0 gegen Watford) auf Rang 5 zurück.