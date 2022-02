Formel 1: Anti-Rassismus-Kniefall wird gestrichen!

Aus und vorbei: In der Formel 1 wird in der kommenden Saison der Anti-Rassismus-Kniefall vor den Rennen aus dem Zeremoniell gestrichen! „Ich denke, die Geste war wichtig, denn wir müssen immer alle respektieren“, so Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. "Aber jetzt ist es an der Zeit, weiterzumachen und andere Maßnahmen zu ergreifen."