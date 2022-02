Zurück ins Stadion: Sturm baut auf Fan-Rückkehr

Lang ist‘s her, dass in der heimischen Bundesliga in der Merkur Arena in Graz-Liebenau so richtig der Bär steppte. Jetzt lodert nach den Corona-Lockerungen, die ab Samstag wieder volle Tribünen und Zuschauerränge (2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht bleiben bestehen) erlauben, das Feuer bei den Fans. Zumal das erste Frühjahrs-Heimspiel der Ilzer-Elf am Sonntag, 20. Februar, gegen den ewigen Rivalen Rapid steigt.