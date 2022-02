Mit neuen Zielen zurück im Fußball-Profigeschäft

Möschl flog umsonst zum Probetraining nach Malta

Nun sind beide zurück im Geschäft: „Schössi“ heuerte bei Zweitligist BW Linz an, Möschl kam über seinen deutschen Berater zum VfB Oldenburg. Der ehemalige Zweitligist ist Tabellenführer in der Regionalliga Nord, will in die 3. Liga. Möschl ist beim Viertligisten Vollprofi. „Es gab Angebote aus den USA und ein konkretes aus Malta, wo ich zum Probetraining hingeflogen bin. Da in der Truppe aber ein Coronafall war und alle in Quarantäne mussten, konnte ich nicht vorspielen“, erzählte Möschl.