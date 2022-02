Wegbereiter zu neuer Freiheit auf zwei Rädern

Waldhausen im Strudengau: Nur wenige Kilometer von der Donau entfernt liegt die östlichste Gemeinde Oberösterreichs, die es am 8. Februar (ab 20.15 Uhr) in der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ ins TV-Rampenlicht schafft. Denn: Hoss Mobility ist in der rund 3000 Einwohner großen Gemeinde daheim. Hier hat Lukas Rigler die Firma mit Dominik Lorenz gegründet, die die Fortbewegung von Menschen mit Handicap revolutioniert.