Olympia-Opfer Müller nach Sturz schwer geschockt

Geschockt war auch Müllers Partner Armin Frauscher, für den das vorzeitige Olympia-Aus in Anbetracht der schweren Verletzung Müllers allerdings in den Hintergrund trat. „Mir ist nur wichtig, dass es Yannick gut geht“, sagte der Tiroler, der bereits am Dienstag gemeinsam mit Müller die Rückreise nach Österreich antreten wird.