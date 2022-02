„Hatte immer diesen Traum von der Medaille“

„Ich bin so glücklich. Es war ein wirklich hartes Rennen, die Mädchen waren so stark. Ich hatte heute so viel Spaß, weil wir Seite an Seite gekämpft haben und ich habe Glück, dass ich auf dem Podium stehe. Es ist meine erste Medaille und es ist ein emotionaler Tag für mich“, meinte Stadlober über den größten Erfolg ihrer Karriere.