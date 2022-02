Matej Svancer: Ein Einhorn unter Talentierten

Wie prall gefüllt seine Trickkiste ist, zeigte Svancer schon am Anfang des Olympiawinters, als ihm in Chur (SUI) mit beinahe maximaler Punktezahl sein Premierensieg gelang. In Steamboat Springs legte er noch eine halbe Rotation drauf, zeigte als erster Athlet weltweit in einem Bewerb etwas, das in der Fachsprache „nosebutter triple cork 1980“ heißt - drei Überkopf-Rotationen mit fünfeinhalb Drehungen um die eigene Achse.