Aktivisten verschicken falsches Gemeinde-Schreiben

Was den Ortschef derart in Rage bringt? Gegner des umstrittenen Schlotterer-Ausbaus haben ein Rundschreiben verfasst und an sämtliche Haushalte Adnets verteilt. Die Aufmachung erinnert an offizielle Schreiben der Gemeinde. Format, Farbe des Papiers und Layout sind praktisch ident. „Bei mir melden sich etliche Leute und fragen, was da los ist. Sie erkennen nicht, dass das kein offizielles Schreiben ist“, sagt Auer.