Pflicht weg, aber Schweizer bleiben im Homeoffice

Flexible Arbeitsmodelle

Flexible Modelle sind in der Zeit der Pandemie auch bei vielen anderen großen Arbeitgebern entstanden, etwa bei der Credit Suisse, der Raiffeisen, bei Novartis oder Swisscom. Bei den neuen Arbeitsmodellen mit Titeln wie „The Way We Work“, „FlexWork“ oder „Choice with Responsibility“ können die Mitarbeiter, die für ihre Arbeit nicht an einem bestimmten Arbeitsplatz gebunden sind, in Absprache mit ihren Vorgesetzten einen Teil (in der Regel maximal 80 Prozent) ihrer Arbeitszeit von zu Hause aus leisten.