Roger Federer „hoch motiviert“ - Comeback geplant!

Tennis-Star Roger Federer hat am Mittwoch bei einem Sponsoren-Termin ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. Der Schweizer bekräftigte dabei seine Absicht, noch in diesem Jahr auf die ATP-Tour zurückkehren zu wollen. Federer zog Bilanz über den langen Weg der Rehabilitation nach seiner dritten Operation am rechten Knie im August 2021 ...