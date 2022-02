Lena Hoschek: Ein Sommer wie damals

In diesem Jahr hat die österreichische Designerin eine besonders zauberhafte Kollektion entworfen. Sie ruft mit ihren Kreationen stimmungsvolle Bilder von idyllischen Spaziergängen durch malerische Weinberge ins Gedächtnis und lässt dabei eine romantische Heimatfilmidylle der 40er-Jahre aufkommen. Zarte Farben und Blumenmuster lassen uns jetzt schon vom Sommer träumen. (Bild: Lena Hoschek/LippZahnschirm) Raffiniert: Dieser Dirndl-Schnitt macht ordentlich was her! (Bild: Lena Hoschek/LippZahnschirm) Das klassische Dirndl neu interpretiert: Dieses Modell besticht durch süße Details. (Bild: Lena Hoschek/LippZahnschirm) Die Sommerdirndl von Lena Hoschek sind in zarten Puderfarben gehalten. (Bild: Lena Hoschek/LippZahnschirm) Lena Hoschek hat eine zauberhafte Dirndl-Kollektion entworfen. (Bild: Lena Hoschek/LippZahnschirm)