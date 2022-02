Fast 6.700 Burgenländer mit Corona infiziert

Deutlich mehr Spitalspatienten

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 64 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, das ist ein Anstieg von 12 Patienten innerhalb eines einzigen Tages. Davon befinden sich allerdings lediglich 7 Erkrankte in intensivmedizinischer Behandlung. Denn dank der hohen Impfquote sind die meisten Burgenländer sehr gut vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt. 9.152 (+198) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.