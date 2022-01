96-Jähriger nach Aussteigen von Taxi mitgeschleift

Ein 96-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land ließ sich am Montag gegen 14.25 Uhr von einem Taxi zu einem Lebensmittelmarkt in Marchtrenk chauffieren. Vor dem Supermarkt stieg er aus und schloss die Fahrzeugtür. Dabei dürfte er sich bzw. seine Kleidung eingeklemmt haben. Der Taxilenker fuhr los und schleifte den 96-Jährigen einige Meter mit. Schließlich blieb dieser am Boden liegen.