Mit den Drohnen flogen Schutzengel zum Vermissten

Aus Unterkunft verschwunden

Der 21-Jährige war am Samstag aus seiner Unterkunft in Sölden verschwunden. Bergrettung und Feuerwehr Sölden haben um Mitternacht eine große Suchaktion begonnen, in den frühen Morgenstunden rückte auch ein Team der Feuerwehr Landeck mit einer Drohne an. Der Polizeihubschrauber, Suchhunde und Alpinpolizisten unterstützten den Einsatz.