Königin Letizia brachte royalen Glamour nach Wien

Erst einmal in den Räumen der Hofburg angekommen, offenbarte Letizia schließlich den wundervollen Look, der sich unter dem Wollmantel verborgen hielt. Im schwarz-weißen Kleid im karierten Hahnentritt-Muster machte die Gattin von König Felipe eine hervorragende Figur. Ein schwarzer Ledergürtel setzte die schlanke Taille der Königin zusätzlich in Szene. Dieser wiederum passte perfekt zu den schwarzen High Heels, in die Letizia für ihren Besuch in Wien geschlüpft war.