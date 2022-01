Felipe und Letizia zwischen Sachertorte und Dalí

Spaniens König Felipe VI. und seine Frau, Königin Letizia, brachten am Montag royalen Glanz nach Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßte das Königspaar mit militärischen Ehren in der Wiener Hofburg, wo der König, der am Sonntag seinen 54. Geburtstag gefeiert hat, nach dem gemeinsamen Mittagessen mit einer Sachertorte und einem Tennisschläger überrascht wurde. Am späten Nachmittag eröffnete das Königspaar nach einem Gedenkakt für die Opfer des Nationalsozialismus die Kunstausstellung „Dalí-Freud. Eine Obsession“ im Belvedere.