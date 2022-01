Königin Letizia ist eine echte Style-Queen

Besonders stolz ist Letizia dabei auf wohl auf ihre trainierten Oberarme, die sie gerne mal in ärmellosen Looks - wie zuletzt beim Staatsbankett mit dem schwedischen König Carl Gustaf in Stockholm, wo Letizia auf ein dunkelblaues Kleid von H&M setzte, im Sommerurlaub der spanischen Königsfamilie in Mallorca oder beim Staatsbesuch des koreanischen Präsidenten Moon Jae-in in Madrid. Mit figurbetonten Schnitte wie Bleistiftröcken oder schmalen Etuikleidern betont Letizia zudem ihre schlanke Silhouette.