Felipe und Letizia: Fahrplan zum royalen Besuch

Letzteres passiert am heutigen Montag, wenn König Felipe VI. und Königin Letizia in Wien eintreffen. Um 13 Uhr nimmt sie Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf dem Ballhausplatz in Empfang, bevor es zur Kranzniederlegung beim Mahnmal gegen Krieg und Faschismus und dann schließlich zur Eröffnung der „Dalí - Freud“-Ausstellung ins Belvedere geht.