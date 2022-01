Tierliebe lässt Steirer tief ins Börserl greifen

Als vollen Erfolg konnte man das Jahr 2021 auch bei Futterhaus verbuchen. Für das Geschäft in Österreich zeichnet hier Norbert Steinwidder verantwortlich. „Wir haben einen Umsatz von rund 52 Millionen Euro erreicht - das ist ein zweistelliges Wachstum“, erklärt der Judenburger, der 2009 mit seiner Frau in Graz die erste Filiale eröffnete. Sechs weitere folgten in unserem Bundesland bisher.