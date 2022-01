Thiem bei Comeback als Nummer zwei gesetzt

Thiem tritt in Cordoba auch gemeinsam mit dem Ecuadorianer Diego Hidalgo im Doppel an. Auftaktgegner ist die als Nummer zwei gesetzte französisch-monegassische Paarung Benoit Paire/Romain Arneodo. Thiem hatte sich zuletzt in der Heimat seines Trainers Nicolas Massu in Santiago de Chile auf sein Comeback vorbereitet. Dort hatte er am Mittwoch einmal das Training abgebrochen - laut Angaben seines Managements aber nicht wegen Handgelenksproblemen.