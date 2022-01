Entwarnung! Dominic Thiem ist für Rückkehr bereit

Sogar Top-50 wackeln

Thiem freut sich in der ersten Runde über ein Freilos, steigt erst am Mittwoch beim Sandplatz-Turnier ein. Die einstige Nummer drei hat noch ein paar Tage, um fit zu werden. Córdoba, Buenos Aires, Rio, Santiago de Chile, Indian Wells und Miami - so sieht Thiems Kalender in den nächsten Wochen aus. Es steht einiges auf dem Spiel, der US-Open-Champion 2020 kann theoretisch sogar aus den Top-50 segeln. „Wichtig ist, dass er Vertrauen in seinen Körper hat, verletzungsfrei bleibt“, erklärt Massu, „dann kommt Dominic bald wieder zurück. Doch es darf nichts überstürzt werden.“