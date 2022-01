Omikron-Cluster in Innsbrucker Seniorenheim

Aktuell findet eine weitere Testung in dieser Einrichtung statt. „Bis jetzt musste noch kein Bewohner in die Klinik eingewiesen werden, die Symptome seien, so wurde mir von den Verantwortlichen mitgeteilt, relativ mild. Wir hoffen, dass die milden Verläufe weiter so anhalten“, sagt Johannes Anzengruber.