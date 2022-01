Politik fordert: „Faire Preise für unsere Bauern“

„Wir wollen es den Betroffenen einfacher machen, Beschwerden einzureichen ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen, sprich Auslistung ihrer Produkte, haben zu müssen“, so die Ministerin, die auch versichert, dass diese Einlaufstelle unabhängig und weisungsfrei sein wird. In jährlichen Berichten sollen Anzahl und Art der unlauteren Praktiken aufgelistet und so mehr Transparenz in die „Handelsbeziehungen“ zwischen Acker, Stall, Feld und Regalen gebracht werden.