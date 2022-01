Ein Stück Normalität für krebskranke Frauen

„Feel again“ ist nicht nur der Name des Vereins von Birgit Machtinger und Catharina Flieger. „Sich wieder (gut) fühlen“ ist bei ihnen Programm: sie veranstalten kostenlose Wohlfühltage für krebskranke Mädchen und Frauen, bei denen ein Schmink-Workshop mit anschließendem Fotoshooting das Lächeln in das Gesicht der Betroffenen zurückzaubern. Die beiden Frauen, eine Fotografin und eine Visagistin, haben den gemeinnützigen Herzensverein 2018 gegründet. „Seitdem konnten über 100 Damen unsere Wohlfühltage besuchen und hoffentlich für eine kurze Zeit ihre Sorgen vergessen“, schildert Flieger. In den „Feel again“ Make-Up-Kursen wird den Teilnehmerinnen in einem rund 3-stündigen Coaching gezeigt, wie einfach man die äußerlichen Folgeerscheinungen nach einer Chemotherapie, wie Hautveränderungen oder Augenbrauenverlust mit Tipps und Tricks kaschieren kann. Danach findet ein professionelles Fotoshooting statt. Für dieses Jahr sind wieder Kurse geplant, es gibt bereits Wartelisten. Unsere „Wienerinnen der Woche“ freuen sich daher über Spenden oder Partner.