Auf der Wildalm die herrliche Sonne genießen

Die Wildalmhütte ist ein beliebtes Wanderziel in der Region Murtal und in den Sommermonaten bewirtschaftet. Im Winter präsentieren sich die herrlichen Almflächen rund um die Hütte in einem ganz besonderen Licht und einer wohltuenden Ruhe. Der sonnenverwöhnte und aussichtsreiche Aufstieg ist an sich schon ein Genuss, wobei der Großteil des Weges über Forststraßen führt, die je nach Schneelage auch als Winterwanderweg geeignet sind. Bei der Wildalmhütte angekommen, findet man meist ein schneefreies Platzerl zum Verweilen.