Weichen für Ausbau des Logistik-Riesen gestellt

Großer Bahnhof am Freitag in Werndorf: Das Land und das Cargo-Center Graz übernahmen offiziell den dortigen Güterterminal. Damit wird auch die Infrastruktur-Drehscheibe südlich von Graz schon im Hinblick auf die Koralmbahn ausgebaut - und es gibt auch einen kräftigen „Booster“ am steirischen Arbeitsmarkt.