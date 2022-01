Flandern fordert freie Einreise für Jugendliche

PCR-Test oder Quarantäne

Was die Einreise betrifft, so müssen in Österreich alle Geimpften, die noch keinen dritten Stich erhalten haben, einen negativen PCR-Test vorlegen, um nicht in Quarantäne zu müssen. Wird der Test erst nach der Einreise durchgeführt, muss sich die betreffende Person bis zum Vorliegen des Ergebnisses absondern. Für Kinder unter zwölf Jahren, die mit Erwachsenen reisen, gilt die Verpflichtung zum Vorlegen eines Tests nicht.