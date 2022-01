Steiermark: Freitesten auch in Arzt-Ordinationen

In der Steiermark wird das Netz an PCR-Testmöglichkeiten weiter ausgebaut: Zum einen soll das Testangebot in Arzt-Ordinationen verstärkt werden, zum anderen sind dort nun auch Freitestungen aus der Quarantäne möglich - falls man völlig symptomfrei ist. Die Infrastruktur soll in der Steiermark rasch aufgebaut werden.