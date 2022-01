Karate nicht mehr olympisch: „Schwierige Phase“

Samstag erster Einsatz 2022

Die in Zukunft nicht mehr werden dürften. „Für nicht Olympische Sportarten wird die Aufnahme zum Dienst für Frauen erschwert“, weiß mit Georg Russbacher der Präsident des Österreichischen Karateverbandes. Der durch den Wegfall des Olympia-Status’ auch Förderungen verliert. „Es ist eine schwierige Phase, da es für neue Sportler noch schwerer wird“, so Plank, die noch bis August Vertrag beim Heer hat. „Ich bin aber dankbar für die laufende Unterstützung des Bundesheers“, sagt die Wahl-Linzerin, die gestern zum am Samstag in Spanien startenden ersten Saisonturnier gereist ist. Bei dem sie in der für sie ungewohnten Klasse bis 55 kg, in der sie im August für olympische Freudenschreie gesorgt hat, antreten wird.