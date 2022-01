Onlinebetrüger (26) in Wien das Handwerk gelegt

Bereits mehrfach zugeschlagen

„Im Zuge der Ermittlungsarbeit konnte der 26-Jährige mit weiteren 19 Betrugshandlungen in Verbindung gebracht werden“, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst am Donnerstag. Er hatte in allen Fällen stets vorgegeben, via Überweisung die Ware bezahlt zu haben, was sich jedoch als unwahr erwies. Der Verdächtige legte ein umfangreiches Geständnis ab. Er befindet sich in Haft. Die Höhe des Schadens dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.