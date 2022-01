Neue Tagesklinik für Junge mit langen Wartezeiten

Das Besondere an dem neuen Angebot: Fachleute aus der Erwachsenen- und der Jugendpsychiatrie betreuen die Patienten gemeinsam. „Die Tagesklinik ist als solche einzigartig in Österreich“, unterstreicht Sperner-Unterweger. Ihr Fachgebiet ist die Erwachsenenpsychiatrie, das von Sevecke die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Letztere hat anhand einer Studie bereits mehrfach auf die Belastung durch die Corona-Krise aufmerksam gemacht. Von einer „Generation Corona“ möchte sie nicht sprechen, aber: „Die notwendige Ablösung von familiären Strukturen ist derzeit besonders schwierig, chronische Familienkonflikte wiegen schwerer als in normalen Zeiten.“