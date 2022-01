Andreas Köll tritt nicht zur Wahl in Matrei an

„Ich habe mich dazu entschlossen, bei der kommenden Wahl nicht mehr anzutreten“, verkündete Köll bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Damit wird es erstmals seit 1989 ein neues Gemeindeoberhaupt in Matrei in Osttirol geben. Er habe es über Weihnachten mit seiner Familie besprochen und diese Entscheidung nun getroffen. Sein Amt als Obmann des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Lienz werde er, wie viele seiner weiteren Funktionen, bis zur Wahl in einigen Monaten weiter ausführen. Ob er dem BKH Lienz darüber hinaus die Treue hält, will er noch nicht verraten.