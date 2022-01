Admiras Neuling mit Fingerzeig nach Dürrezeit

Bei Flyeralarm-Kooperationsklub Würzburg verbuchte der Stürmer in insgesamt 19 Pflichtspielen weder in der zweiten noch dritten deutschen Liga einen Scorerpunkt. „Ich habe hier in zwei Wochen schon mehr erreicht als dort in eineinhalb Jahren“, nimmt’s der 20-Jährige mit Galgenhumor. „In Würzburg hatte ich die härteste Zeit in meiner Karriere. Ich war allein, spielte nicht viel, dann kam auch noch die Pandemie dazu.“