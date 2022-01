LIVE ab 11.45 Uhr: Super-G der Damen in Cortina

Nach der Abfahrt am Samstag steigt am Sonntag der Super-G der Damen im italienischen Cortina. Lokalmatadorin Sofia Goggia dominierte in dieser Saison die Speed-Bewerbe nach Belieben und ist nach ihrem Abfahrtssieg am Samstag die Topfavoritin. Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts.