Hemetsberger: „Vor 2 Jahren radikale Umstellung“

“Ich habe gewisse Rituale und mache gewisse Sachen, dass ich am Renntag in den Fokus komme. Seitdem funktioniert es relativ gut, zumindest in der Abfahrt.„ Der Super-G sei ein anderes Thema, aber das werde er auch demnächst angehen. Ein zehnter Platz im März 2021 in Saalbach-Hinterglemm war das bisher beste Karriereergebnis in dieser Disziplin, im laufenden Winter punktete er bei zwei Versuchen noch nicht. “Ich mag das Wort Arbeit ungern sagen, aber im Endeffekt ist es nichts anderes. Du musst von der Früh weg deine sieben Sachen beieinanderhaben und möglichst das Beste herausholen.“