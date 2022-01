So tickt Hartbergs neuer „Musterschüler“

Pausenklingeln, Jausenbrot, Sprossenwände im Turnsaal – das gehörte für Mario Kröpfl die vergangenen Jahre zum Alltag. Der Fußballer, der zuletzt sechs Jahre für Lafnitz in der Regionalliga und dann in der Zweiten Liga kickte, hatte sich mit seinem Job als Sportlehrer an einer Schule in Wien längst ein zweites Standbein aufgebaut. Die Profikarriere in der Bundesliga, die der Kärntner schon als Youngster beim WAC vor neun Jahren anstrebte, war aber nie völlig abgehakt. „Es hat auch in den letzten Jahren immer wieder Anfragen gegeben. Aber ich habe auf das richtige Angebot gewartet.“