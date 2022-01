Ofner bei letztem Olympia-Test am Podest

Bei den Österreichern folgte nach dem Rennen die Olympia-Nominierung bzw. am Montag deren Bekanntgabe, am Dienstag geht es in Wien zur Olympia-Einkleidung. Rohrweck und Takats als Fünfter bzw. Siebenter der Weltcup-Zwischenwertung sind wohl ebenso fix wie Ofner und Limbacher als Siebente und 15. Der aus 14 Rennen bestehende Weltcup geht am 26./27. Februar in Sunny Valley/Russland und am 13. März auf der Reiteralm weiter, am 19. März wird er in Veysonnaz abgeschlossen.