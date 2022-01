„Wäre absolut bereit, Team helfen zu dürfen“

Eine Einberufung wäre wohl der bisherige Höhepunkt deiner Karriere, einer Karriere, die nicht alltäglich ist. Du warst in keiner Akademie, hast erstmals in der U19 für Österreich gespielt.

Stimmt. Ich bin meinen eigenen Weg ohne eine typische Akademie gegangen und bin damit absolut glücklich. Es schadet mit Sicherheit keinem jungen Spieler, sich so früh wie möglich mit Erwachsenen messen zu können. Bei mir war das in der Landesliga der Fall.