Ex-Skistar Vonn: „Das ist leider mein Opfer“

Zahlreiche Erfolge

Viermal gewann die US-Amerikanerin den Gesamtweltcup. 2010 holte sie in Vancouver Olympiagold in der Abfahrt, dazu kamen Bronze 2010 im Super-G und 2018 in Pyeongchang in der Abfahrt. Mit 82 Erfolgen ist sie die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Mikaela Shiffrin (73 Siege) hat ihre Bestmarke jedoch im Visier.