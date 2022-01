Kimi Räikkönen rechnet mit der Formel 1 ab

„Ich weiß, auf was ich mich jetzt freuen kann, wenn ich draußen bin“, so der 42-Jährige. Was ihn an der Formel 1 so verärgert? „Wir wissen es alle, doch keiner spricht es aus. Es sind Dinge, die es meiner Meinung nach gar nicht geben dürfte“, meinte er etwas kryptisch. Vor allem das Geld habe den Sport verändert. „Je mehr Geld investiert wird, desto politischer wird es. Ich denke, die Menschen streben nach Macht“, erklärte Räikkönen. „Ich habe mich da niemals eingemischt, auch wenn ich von vielen Dingen weiß, die vor sich gehen.“