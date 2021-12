Räikkönen hört auf - Team lässt ihn jetzt in Ruhe

Besonders wird der letzte Saisonlauf 2021 für den 42-jährigen Kult-Finnen. „Lieber Kimi, wir lassen dich jetzt in Ruhe“, steht auf seinem Alfa Romeo. Der Spruch erinnert an 2013, als Räikkönen noch bei Lotus auf dem Weg zum Sieg an sein Team gefunkt hatte: „Lasst mich in Ruhe, ich weiß, was ich tue.“