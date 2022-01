Skitourengeher vermisst: Große Suchaktion läuft

„Der Vermisste gilt als erfahrener Skitourengeher und wollte am Freitag vom Bärental aus alleine auf den 2237 Meter hohen Hochstuhl aufsteigen, um eine Rinne abzufahren“, schildert Kurt Müller, der Leiter der Bergrettung Klagenfurt der „Krone“. Nach dem der 52-Jährige jedoch am späten Nachmittag bei einem vereinbarten Termin in Velden nicht erschien, wurde Alarm aufgelöst. Das Auto des Kärntners wurde abgestellt bei der Stouhütte aufgefunden. „Ein Suchflug des Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera brachte jedoch nicht den gewünschten Erfolg“, so ein Polizist. Jetzt soll ein IMSI-Catcher zum Einsatz kommen, mit dem Smartphones gepeilt werden können. Müller: „Das Mobiltelefon des Vermissten ist aktiv, aber es hebt leider niemand ab.“