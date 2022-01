28-Seiten-Protest | Atom-Deal

Es ist wirklich ein erschreckendes Szenario: Die EU versucht zwar, den so klimaschädlichen CO2-Ausstoß durch das Zurückdrängen von Gas, Kohle und Öl bei Wärme- und Energiegewinnung massiv zu verringern. Setzt dabei aber gleichzeitig stark auf die Kernenergie. Die mit Abstand riskanteste Energiegewinnungsmethode mit dem Potenzial, die Welt und Menschheit jahrtausendelang größter Gefahr auszusetzen. Und wir dachten uns, nach Tschernobyl und Fukushima sei die Atomkraft abgemeldet. Die Renaissance der Atomkraft sorgt in weiten Teilen Europas nur für mäßige Aufregung. Wenigstens in Österreich, seit der Anti-Zwentendorf-Abstimmung jahrzehntelang Hort größter Kernkraft-Ablehnung, lässt man es sich nicht einfach gefallen, wenn in Brüssel am Silvestertag wenige Stunden vor Mitternacht noch schnell die neue Strategie auf den Weg gebracht wird, Atomkraft als grün und nachhaltig und damit förderungswürdig einzustufen - über die Taxonomie. Dieses Klassifizierungssystem bestimmt, welche wirtschaftlichen Aktivitäten als nachhaltig und damit förderungswürdig einzustufen sind. Bis gestern mussten die eventuellen Einwände der Länder zu dieser Taxonomieverordnung nach Brüssel expediert werden. Österreich formulierte seinen Atom-Protest auf 28 Seiten. Darin wird kritisiert, dass der Entwurf in völligem Widerspruch zu den ambitionierten Klimazielen stehe. Denn diese zeichne Investitionen aus, die uns unseren Umweltzielen näherbringen, dabei aber keine Schäden anrichten. Und eben das sei bei Atomkraft so gar nicht der Fall. Aber bleibt Österreich mit dieser Position womöglich allein auf europaweiter Flur?