Hohes Tempo auf Pisten bereitet Fachleuten Sorge

Klinik-Direktor: „Jeden Tag im Schnitt 16 Operationen“

Rohit Arora, Leiter die Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie in Innsbruck, spricht sogar von einem Unfallgeschehen wie vor der Pandemie. „Wir haben derzeit täglich im Schnitt 16 Operationen von Frischverletzten“, nennt der Mediziner eine Kennzahl. Vor Weihnachten hatte Arora einen eindringlichen Appell an Wintersportler gerichtet, besondere Vorsicht walten zu lassen, weil wegen der Pandemie nicht alle Operationssäle genutzt werden konnten. Das habe sich mittlerweile zum Glück wieder normalisiert. „Sieben von acht Sälen sind bei uns wieder in Betrieb“, informiert der Klinik-Chef. Sie werden dringend gebraucht.