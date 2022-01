Unsere Freunde im Norden

Eines hat Putin schon erreicht: Schweden und Finnland waren noch nie so nahe an die NATO gerückt. Im Norden hat man als die unmittelbaren Nachbarn ein anderes Sicherheitsverständnis als die Putinversteher in unseren Breiten. Ein NATO-Beitritt steht (noch) nicht an. Ein Verbot, der NATO beizutreten, möchte man sich aber schon gar nicht vorschreiben lassen, nur weil der Kreml keine NATO an Russlands Grenzen haben will.