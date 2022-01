Große Hackerattacke - ausgerechnet aufs Rote Kreuz

Der Angriff sei „diese Woche“ entdeckt worden, wer dahinterstecke, sei unklar. Die Hacker hatten es auf ein externes Unternehmen in der Schweiz abgesehen, das im Auftrag des IKRK Daten speicherte. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass die kompromittierten Informationen an die Öffentlichkeit gelangt seien, hieß es in der Mitteilung des IKRK.